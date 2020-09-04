Мотоциклист попал под колеса легковушки в Санкт-Петербурге

В результате ДТП байкера госпитализировали.

По информации пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу, авария произошла вечером 3 сентября на Свердловской набережной в Калининском районе. Водитель автомобиля Жигули сбил мотоциклиста.

В результате ДТП мотоциклиста госпитализировали с места происшествия с травмами различной степени тяжести.

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.