Более 15 тыс переписчиков будут участвовать в переписи населения в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Более 15 тысяч человек переписного персонала привлекут в Петербурге и Ленобласти во время всероссийской переписи населения, 10 тысяч из них будут переписчиками, сообщил руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростата) Олег Никифоров.
По его словам, из-за активного жилищного строительства к началу переписи в 2021 году планируется дважды провести актуализацию жилого массива в Петербурге и Ленобласти.
Глава Петростата уточнил, что данные, полученные в ходе переписи, не персонализированы и не будут передаваться в другие органы власти.
Ранее сообщалось, что всероссийская перепись населения стартует весной 2021 года. Впервые она пройдёт в многоканальном формате – любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.