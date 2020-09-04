Более 15 тыс переписчиков будут участвовать в переписи населения в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Более 15 тысяч человек переписного персонала привлекут в Петербурге и Ленобласти во время всероссийской переписи населения, 10 тысяч из них будут переписчиками, сообщил руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростата) Олег Никифоров.

«Сейчас идёт подготовка к всероссийской переписи населения. Всего для работы в Санкт-Петербурге и Ленобласти планируется прилечь 10 084 переписчика, а включая контролеров и работников стационарных пунктов более 15 тысяч человек переписного персонала будет задействовано», — сообщил журналистам Никифоров.

По его словам, из-за активного жилищного строительства к началу переписи в 2021 году планируется дважды провести актуализацию жилого массива в Петербурге и Ленобласти.

«Численность населения в Санкт-Петербурге уже сейчас на 3% больше, чем текущий учёт, а в Ленобласти этот показатель – 2%», — добавил Никифоров.

Глава Петростата уточнил, что данные, полученные в ходе переписи, не персонализированы и не будут передаваться в другие органы власти.

«Уже сейчас население Всеволожского района Ленобласти подходит к отметке в 500 тысяч человек. Будет добавлен региональный блок вопросов, касающийся расположения места работы. Это нужно для того, чтобы просчитать маятниковую трудовую миграцию между регионами», — рассказал Никифоров.

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Ранее сообщалось, что всероссийская перепись населения стартует весной 2021 года. Впервые она пройдёт в многоканальном формате – любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.