Общественный транспорт в Санкт-Петербурге в ближайшие годы станет экологичным

Санкт-Петербург намерен в ближайшие годы перейти на экологически чистые виды общественного транспорта — современные электробусы и автобусы на газомоторном топливе, сообщает городской комитет по транспорту.

«Переход на новую модель транспортного обслуживания пассажиров состоится в июле 2022 года. На сегодняшний день мы «обкатываем» новые транспортные маршруты, отслеживаем пассажиропотоки и на основании этих данных будем утверждать новую маршрутную сеть. В марте следующего года мы будем проводить конкурсы среди перевозчиков и уже в 2021 году на маршрутах города будут работать около 1,5 тысячи единиц экологически чистого общественного транспорта», — сказал председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков, слова которого приводятся в сообщении.

В частности, на городских маршрутах будут работать современные электробусы, десять единиц которых уже пришли на замену автобусам на маршруте №128. Электробусы независимы от контактной сети и обладают манёвренностью и мобильностью обычного автобуса.

По словам главы комитета, в городе продолжится развитие трамвайных и троллейбусных маршрутов.

«Весь каркас транспортной системы остаётся, мы продолжаем развивать наше трамвайное сообщение и сохраняем наши троллейбусные маршруты. На вновь застраиваемых территориях мы будем использовать троллейбусы с увеличенным автономным ходом. В тех частях города, где не хватает инфраструктуры, мы планируем вводить необходимое количество электробусов, экологически чистых газомоторных автобусов, это все позволит горожанам увидеть новое качество транспорта и сделать транспорт для людей более привлекательным», — отметил Поляков.

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В настоящее время в Петербурге действует 43 троллейбусных маршрута, которые обслуживают 723 единицы подвижного состава. Развитием линейки классических троллейбусов являются троллейбусы увеличенного автономного хода, которые используются на маршрутах с перерывами в контактной сети. Сейчас на восьми городских маршрутах работают 125 таких троллейбусов. До конца года ожидается поставка еще 35 единиц.