Итоги конкурса на концепцию будущего парка «Тучков буян» в Санкт-Петербурге объявят 18 сентября

Итоги открытого международного конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной концепции будущего парка «Тучков буян» в центре Санкт-Петербурга объявят 18 сентября, сообщает городской комитет по градостроительству и архитектуре.

Итоговое заседание жюри международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян» состоится с 16 по 18 сентября.

«Членам жюри предстоит выбрать победителя и двух финалистов из восьми участников, представивших ландшафтно-архитектурные концепции парка и отобранных по результатам первого этапа конкурса. Итоги заседания будут озвучены 18 сентября», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Петербурга Александра Беглова по обустройству парковой зоны вместо судебного квартала на набережной Невы в исторической части города. До этого планировалось, что на этом месте построят здания Верховного суда, Судебного департамента и жилые дома.

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В 2019 году было объявлено о проведении международного конкурса на концепцию парка. В начале 2020 года жюри определило восемь финалистов конкурса, в их число вошли два российских архитектурных бюро и несколько международных объединений. Объявить победителя планировалось на Петербургском международном экономическом форуме, который предполагалось провести в июне. Затем предполагалось, что участники конкурса представят своё видение будущего парка к 7 августа, а заседание жюри, на котором будут оцениваться конкурсные предложения, переносится на сентябрь 2020 года.