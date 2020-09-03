Три предприятия Ленобласти вышли в финал конкурса “Экспортер года”

Российский экспортный центр подвел итоги конкурса “Экспортер года” в Северо-Западном федеральном округе.

Победителем в номинации “Экспортер года в сфере АПК среди крупного бизнеса” признан Гатчинский молочный завод ООО “Галактика”. Компания “Ягоды Карелии”, зарегистрированная в Ломоносовском районе Ленобласти, заняла второе место в номинации “Экспортер года в сфере АПК среди малых и средних предпринимателей”.

Кроме того, торговая компания “Бейкери продакшн” стала второй в номинации “Трейдер года” среди малых и средних предприятий. Компания реализует продукцию, произведенную кондитерским объединением “Любимый Край”.