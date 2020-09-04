Видео: ФСБ предотвратила массовые убийства в российских школах – задержаны 13 человек

Сотрудники ФСБ предотвратили массовые убийства сразу в нескольких регионах России. Задержанные планировали теракты в учебных заведениях, зданиях силовых структур и людных местах.

Из 13 задержанных 11 состоят в закрытом интернет-сообществе в соцсетях. Их планы подтверждены личной перепиской. В одном из сообщений прямо говорится о намерении убить не менее 100 человек на школьной линейке 1 сентября.

При обысках у задержанных найдены четыре самодельные взрывчатки с поражающими элементами, а также охотничье, травматическое и холодное оружие.