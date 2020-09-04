В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве и расчленении родителей мужчину

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении родителей. Преступление произошло в Самаре.

Мужчина привлек внимание правоохранительных органов неадекватным поведением в общественном транспорте — водитель трамвая взывал полицейских. Давиду К. выписали штраф за мелкое хулиганство, а потом пробили по базе данных и обнаружили его в числе разыскиваемых, передает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Задержанный подозревается в убийстве престарелых матери и отца в возрасте 73 и 85 лет соответственно. Их тела нашли 31 августа в собственной квартире, после чего сын внезапно пропал и спустя время оказался в Петербурге.