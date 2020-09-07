Сергей Бебенин: «Дым над водой» объединил противоположности

Спикер ЗакСобрания Ленобласти посетил третий фестиваль «Дым над водой. От классики до рока», который прошел в этом году в Гатчине

«Отрадно, что уникальный перфоманс стал визитной карточкой региона, привлекая в наш гостеприимный край еще больше туристов. На сцене ежегодно собирается целая плеяда талантливых музыкантов во главе с Симфоническим оркестром Ленинградской области «Таврический». Потрясающее шоу нравится как взрослым, так и детям. Кроме того, фестиваль полюбился как любители академической нестареющей классики, так и фанатам современного зажигательного рока. В этом и заключается изюминка фестиваля — тут объединяются противоположности», — подчеркнул Сергей Бебенин.

Как рассказали в пресс-службе Закс Ленобласти, легенды русского рока Вячеслава Бутусова и Чиж&Co исполнили свои хиты в сопровождении симфонического оркестра. Ведущая солистка Мариинского театра Ольга Пудова попробовала себя в амплуа рок-певицы. Также выступили победитель шоу «Голос» Аскер Бербеков и группы исполняющие балканский, скандинавский и классический русский рок.

Фестиваль разделили на четыре смысловых части, каждая из которых соответствует стихии — земля, воздух, вода и огонь. Были и сюрпризы — например, появление воздушного шара, спортивное шоу на воде и байкеры.

В финале концерта провели «народное караоке»: зрители и участники исполнили любимые песни группы «Кино». Завершит программу эффектное пиротехническое шоу.