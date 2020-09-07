Сергей Бебенин: «Дым над водой» объединил противоположности

Спикер ЗакСобрания Ленобласти посетил третий фестиваль «Дым над водой. От классики до рока», который прошел в этом году в Гатчине
Как рассказали в пресс-службе Закс Ленобласти, легенды русского рока Вячеслава Бутусова и Чиж&Co исполнили свои хиты в сопровождении симфонического оркестра. Ведущая солистка Мариинского театра Ольга Пудова попробовала себя в амплуа рок-певицы. Также выступили победитель шоу «Голос» Аскер Бербеков и группы исполняющие балканский, скандинавский и классический русский рок.
Фестиваль разделили на четыре смысловых части, каждая из которых соответствует стихии — земля, воздух, вода и огонь. Были и сюрпризы — например, появление воздушного шара, спортивное шоу на воде и байкеры.
В финале концерта провели «народное караоке»: зрители и участники исполнили любимые песни группы «Кино». Завершит программу эффектное пиротехническое шоу.