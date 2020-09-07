В Выборгском районе обновили дорогу, проходящую через поселки Вещево и Пальцево

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу ГКУ «Ленавтодор» отремонтирован 25 километровый участок региональной дороги Зверево — Малиновка.

Обновленный участок проходит через поселки Вещево и Пальцево. На объекте вычищена полоса отвода, уложено новое покрытие, укреплены обочины и поставлены остановки для ожидания общественного транспорта.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу «Ленавтодора» ликвидировано 16 мест концентрации ДТП. Ведется строительство тротуаров и устанавливается освещения в деревнях, также в этом году в ряде населенных пунктах на региональных дорогах по новым принципам нанесена разметка.

Как уже ранее писал ivbg.ru, цель нацпроекта к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».