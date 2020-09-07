Ленобласть и СПбГУ расширили сотрудничество в области робототехники

Правительство Ленинградской области и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) расширили договор о сотрудничестве, подписанный в 2019 году.

На дополнительном соглашении к договору поставили подписи глава региона Александр Дрозденко и ректор СПбГУ Николай Кропачев.

«СПбГУ стал стратегическим партнером Ленинградской области только по одной причине – это качество. И жизнь подтвердила правильность нашего выбора», – сообщил губернатор

Допсоглашение подразумевает внедрение роботизированного комплекса «СПбГУ Дайнэмикс» для диагностики трубопроводов и развитие it-систем. Это повысит эффективность процедур по выявлению аварийности в ГУП «Леноблводоканал».