Участки для многодетных в Молодцово осмотрели, прежде чем выдавать семьям

В Молодцово в 2018 году выделили более 100 участков для многодетных семей, ранее там были пахотные земли. При этом даже перед тем, как выдавать участки, территорию обследовали с миноискателями.

Это связано с тем, что в Ленинградской области есть большая часть территории, которая по-прежнему хранит в себе память о Великой Отечественной войне. Опасные находки случались, поэтому было принято решение еще раз проверить землю, но уже поглубже — снова нашли снаряды, пока что 25 штук.