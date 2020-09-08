Два медучреждения в Ленобласти остались без медицинских изделий

В Ленобласти два медучреждения остались без расходных материалов из-за недобросовестных поставщиков.

Компании не доставили в срок необходимые расходные материалы. Известно, что компания “Сириус” стало победителем электронного аукциона на поставку медицинских изделий и комплектующих для Областной детской клинической больницы. Но не раз нарушала условия компания, поэтому спустя полгода контракт был разорван в одностороннем порядке.

Вторая компания “Сатурн” с февраля этого года должна была поставлять медизделия для электрохирургии в Ленинградский областной клинический онкологический диспансер. Но это оказалось ей не под силу.

Как сообщили в пресс-службе Ленинградского УФАС, обе компании внесены в реестр недобросовестных поставщиков.