Актер Михаил Ефремов получил восемь лет колонии за пьяную аварию и гибель человека 8 сентября. Если защитникам Ефремова не удастся изменить приговор, то Михаил проведет в колонии минимум половину срока, прежде чем выйдет по УДО. Но и такой вариант ему не гарантирован. Может показаться, что в нашей истории это беспрецедентный случай, но это не так. Мы вспомнили пятерых отечественных звезд, отсидевших срок в тюрьме

Александр Кокорин и Павел Мамаев – футболисты

Первая история, приходящая на ум, это свежий судебный процесс над Кокориным и Мамаевым. На тот момент Кокорин играл в «Зените», а Мамаев в «Краснодаре». После очной встречи между командами футболисты решили пройтись по барам. Ближе к утру выпившие друзья подрались с водителем сотрудницы Первого канала. Позже они еще раз подрались в одном из московских кафе. Там досталось директору департамента Минпромторга Денису Паку.

Процесс длился больше полугода. За это время дело обсудили во всех ток-шоу на центральных каналах, превратив его в цирк. В итоге Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и шести месяцам заключения, а Кокорина к году и пяти месяцам. Мнения после решения суда разделились: кто-то посчитал, что молодых ребят нужно было отпустить после полугода в СИЗО, а кто-то считал, что футболисты почувствовали вседозволенность и понесли заслуженное наказание. В итоге оба отбыли полный срок.

Савелий Крамаров – актер

Известный на всю страну советский комик Савелий Крамаров угодил в тюрьму в конце 70-х годов. Актера из «Джентльменов удачи» поймали за попыткой сбыта предметов культуры – икон и драгоценных крестов. Он покупал их у жителей городов, куда приезжал на гастроли. В итоге Крамаров собрал внушительную коллекцию, на которой хотел разжиться. Власти обвинили его в контрабанде. В тюрьме комик сидел недолго, чему способствовали обширные связи. После выхода он уехал в США, где продолжил успешно сниматься в кино.

Сергей Захаров – певец

Сергей Захаров был очень популярен в 70-х годах. Его знали как исполнителя хитов «Три белых коня», «Татьянин день» и «Отцвели хризантемы». В 1977 году певец перед концертом повздорил с администратором мьюзик-холла. А уже после концерта свита Захарова подралась с свитой администратора стенка на стенку. Вскоре на певца завели дело за причинение тяжких телесных повреждений. В тюрьме артист провел год, а на одном из заседаний следователь сказал ему: «Я закончил ваше дело так, как мне было сказано закончить». До сих пор в деле много белых пятен.

Эдуард Стрельцов – футболист

Легенда советского футбола попал в тюрьму из-за обвинения в изнасиловании. В мае 1958 году в прокуратуру поступило заявление от Марины Л., в котором она написала, что футболисты Стрельцов, Татушин и Огоньков ее изнасиловали. На следующий день милиция заключила их под стражу. Позже выяснилось, что Стрельцов подписал признание, потому что ему обещали не исключать его из сборной. Суд приговорил Эдуарда к 12 годам колонии. Но в итоге Эдуард отсидел пять лет и вышел по УДО.

Владимир Долинский – актер

За свою карьеру Долинский отыграл больше сотни ролей в кино и сериалах. Но во времена СССР ему пришлось провести четыре года в колонии. В 1973 его поймали на обмене рублей на доллары. В то время это считалось серьезным преступлением. После выхода артист сразу вернулся к съемкам.