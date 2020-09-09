Случаи заражения коронавирусом выявили еще в двух школах и техникуме в Карелии

Случаи заражения COVID-19 выявлены еще в двух школах и техникуме в Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
Глава региона также сообщил, что в Петрозаводском автотранспортном техникуме заболел один студент. Две группы (53 человека) переведены на дистанционный режим обучения.
По его словам, в Медицинском колледже выявлен один студент из числа контактных, у него взят тест на коронавирус, результат будет позднее. Одна группа (30 человек) переведена на дистанционный режим обучения.
Ранее во вторник глава Карелии сообщал, что коронавирус подтверждён у одного из учеников 11 класса школы в Лахденпохском районе, класс переведён на дистанционное обучение. Остальные школьники продолжают обучение в очной форме.
В Карелии с начала пандемии зарегистрировано 3352 случая заражения коронавирусом, 2626 человек выписаны из больниц, умер 31 человек.