Случаи заражения коронавирусом выявили еще в двух школах и техникуме в Карелии

Случаи заражения COVID-19 выявлены еще в двух школах и техникуме в Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

«К сожалению, еще в двух школах и одном техникуме республики выявлены заболевшие коронавирусом. В Академическом лицее: один ребёнок заболел, весь класс (35 учеников) и 12 педагогов переведены на дистанционный режим обучения и работы. В Финно-угорской школе: один ребёнок заболел, весь класс (24 ученика) и один педагог переведены на дистанционный режим обучения и работы», — написал Парфенчиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава региона также сообщил, что в Петрозаводском автотранспортном техникуме заболел один студент. Две группы (53 человека) переведены на дистанционный режим обучения.

По его словам, в Медицинском колледже выявлен один студент из числа контактных, у него взят тест на коронавирус, результат будет позднее. Одна группа (30 человек) переведена на дистанционный режим обучения.

Ранее во вторник глава Карелии сообщал, что коронавирус подтверждён у одного из учеников 11 класса школы в Лахденпохском районе, класс переведён на дистанционное обучение. Остальные школьники продолжают обучение в очной форме.

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