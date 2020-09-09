Парень изнасиловал несовершеннолетнюю в поле под Гатчиной

Известно, что 17-летняя девушка состоит на учете подразделении по делам несовершеннолетних.

Инцидент произошел ночью 7 сентября, 21-летний безработный местный житель напал на девушку и изнасиловал ее прямо в поле. Об этом в полиции рассказала мать пострадавшей.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор. Возбуждено уголовное дело.