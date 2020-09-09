Фото: жители ЖК «Триумф парк» подрались со строителями из-за планов застроить парковку

В паблике «ЖК Триумф Парк» сообщают: на Среднерогатской улице в Петербурге между жителями и строителями произошло столкновение из-за попыток застройщика построить корпус на месте парковки.

По версии местных жителей, в первоначальном плане, который был им показан при продаже жилплощадей, здесь задумывалась парковка. Позже застройщик «Петра-8» получил разрешение на возведение еще одного корпуса.

Строители начали ограждать парковку забором. Местные жители оказали сопротивление. Дело дошло до рукоприкладства. На место вызвали полицию, скорую помощь и Росгвардию.