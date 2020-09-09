В Гатчине стартовал сезон Лиги школьного спорта Ленинградской области

В Гатчине на стадионе ГИЭФПТ 9 сентября состоялось торжественное открытие сезона Лиги школьного спорта 2020-2021. В мероприятии приняли участие спортсмены из 18 районов и городского округа Ленинградской области.

В мероприятии открытия приняли участие председатель областного ЗАКСа Сергей Бебенин, глава Гатчины Виталий Филоненко, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, а также 3-х кратная Олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

«Каждый год в регионе проводят спортивные соревнования, в которых принимает участие все большее количество ребят. Ленинградская область – лидер России в этом движении», – заявила Ирина Роднина

В рамках мероприятия произошли еще два события:

Подписано соглашение о строительстве Ледовой арены в микрорайоне Аэродром.

Состоялся Финал Кубка Лиги школьного спорта по футболу среди девушек – призовые места заняли спортсменки из Соснового Бора, Гатчинского и Лодейнопольского районов.

Для старта Лиги школьного спорта выбрана Гатчина, потому что в Гатчинском районе действуют более 360 спортивных объектов. Благодаря этому город признан спортивной столицей Ленинградской области.