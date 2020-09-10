Что, кому, куда и за сколько стоит отправить на экспорт, ЦПЭ помогает

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О поддержке малого и среднего бизнеса в России говорят давно – и, главное, много делают. Только вот знают об этом, чаще всего, только те, кто возможностями такой помощи уже заинтересовался и воспользовался.

На самом деле иметь представление об этом полезно всем, кто не отвергает с ходу идею своего дела – мало ли, какие перспективы откроются?

Хорошо бы, начиная свой бизнес, иметь в виду экспортные перспективы.

Экспортное далёко

Сам образ компании-экспортёра у нас ещё, по большей части, ретроградный: вроде как работа на экспорт – дело только очень крупных компаний.

Однако это давно уже не так, и многие компании малого и среднего бизнеса из Ленинградской области не первый год заключают экспортные контракты.

У областных компаний есть реальная возможность не пытаться выходить на зарубежные рынки в одиночку – в регионе работает Центр поддержки экспорта (ЦПЭ), который предоставляет более 20 услуг, причём часть из них — либо бесплатно, либо с львиной долей софинансирования.

К примеру, такая важная и очень недешёвая услуга, как «Организация и проведение маркетинговых исследований иностранных рынков» оплачивается для областных компаний в соотношении 80% и 20%.

И эти 80% — та самая «львиная доля», которой ЦПЭ поддерживает компанию, решившую поработать и на экспорт.

Любопытный вопрос: «А зачем, собственно, так стремиться к экспортным контрактам?».

Ответ точно знают те, кто уже работает на экспорт: «Да просто потому, что там маржа больше!». А конкуренция, как не странно, зачастую не такая плотная, как дома.

И да – ты поднимаешь свое производство на новый качественный уровень.

Хлебное дело

Очень показательная история сотрудничества Центра поддержки экспорта Ленинградской области и ООО «Сясьстройский хлебозавод».

Как рассказывает Лариса Маничева, собственница этого предприятия, с самого начала, ещё только приобретая завод, она планировала выход на экспорт. Грамотный экономист и управленец, Маничева прекрасно понимала, что именно экспортные контракты – это условие настоящего успеха бизнеса.

Но как уже опытный предприниматель, она отдавала себе отчёт в том, что в одиночку выходить на зарубежные рынки – ну очень тяжело.

«Первая услуга, которую оказал нам Центр поддержки экспорта, — рассказывает Лариса Маничева, — это было участие в международной выставке в Китае. А уже по достаточно успешным итогам мы обратились за комплексным анализом по стране, позволяющим чётко понять и структуру потребления продукта, и структуру сбыта. Очень качественное исследование, в которое входили, например, даже фокус-группы в Китае, и они помогли определить ценовую политику, конкурентов и, что очень важно, как именно нужно адаптировать продукт под вкусовые предпочтения покупателей именно в Китае».

Экспортное сегодня

В результате маркетинговых исследований, предоставленных Центром поддержки экспорта Ленобласти, удалось «на берегу» узнать например, что китайцы предпочитают сухарные десерты, в которых поменьше сахара.

Но упаковка при этом должна быть очень, очень красивой: оказывается, Китай сегодня – это одна из немногих стран, где очень важно, чтобы продукт был красив.

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А конкурент – практически один. Дело в том, что Сясьстройский хлебозавод намерен долго и успешно экспортировать в Китай не только сухарики, приготовленные по старинным русским рецептам, но и итальянский десерт «кантуччи» под брендом «Моника». И здесь конкуренцию областному хлебозаводу составит только итальянский производитель.

Или вот ещё «подсказка» из маркетинговых исследований ЦПЭ: в Китае хорошо оценят «индипак» – индивидуальную упаковку каждого сухарика-печеньки.

А это – уже совет лично от Ларисы Маничевой:

«Очень часто географический выбор делается наугад. А начинать нужно с маркетинговых исследований — и обязательно с качественным подрядчиком. И в этом как раз на Центр поддержки экспорта можно положиться».