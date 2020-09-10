В Минздраве хотят запретить продажу крепкого алкоголя до 21 года

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай на пресс-конференции, приуроченной к Всероссийскому дню трезвости, заявил, что считает необходимым запретить продажу крепких спиртных напитков лицам моложе 21 года.

Салагай объяснил это очень тесной ассоциацией между количеством потребляемого алкоголя и риском смерти.

«Кроме того, мы знаем: чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем. Поэтому защита молодежи является наиболее важной задачей», — цитирует замминистра ТАСС.

Представитель РПЦ Владимир Легойда поддержал инициативу министерства.