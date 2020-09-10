В Мурино достроили проблемный дом на Шоссе в Лаврики

Автор: Илья Серов
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В северной части Мурино достроили проблемный дом на 38 квартир на Шоссе в Лаврики, 42, — комитет Госстройнадзора выдал заключение о соответствии.

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Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Дом достраивала компания, привлеченная правительством региона. Общая площадь четырехэтажного здания составила более 3 тыс. кв. м.

Застройщик — жилищно-строительный кооператив ЖСК «Лаврики 42». В ближайшее время будет подано заявление на выдачу разрешения на ввод. Строительство начали в конце декабря 2014 года, им занималось ИСК «Викинг». Завершить работы должны были в декабре 2016 года. Достройка дома состоялась полностью без доплат со стороны пайщиков.