Житель Ленобласти из-за неразделенной любви дважды “минировал” торговый центр Петербурга

Мужчина дважды “минировал” один и тот же торговый центр в Петербурге, чтобы отомстить бывшей возлюбленной.

Лжеминера поймали сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России. Им оказался 33-летний ранее судимый житель Ленобласти. Он дважды — 7 и 9 сентября — сообщал о взрывчатке в ТРЦ Красногвардейского района. Выяснилось, что в “заминированном” здании работает его бывшая девушка.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. Его отпустили под подписку о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербурге и Ленобласти.