Петербуржец проснулся и обнаружил у себя в квартире обезглавленную женщину

Накануне вечером в одной из четырехкомнатных квартир по улице Пограничника Гарькавого в Петербурге обнаружили тело девушки с наполовину отсутствующей головой.

По словам 54-летнего хозяина квартиры, он познакомился с девушкой, назвавшейся Валерией, неделю назад. В течение четырех дней они выпивали, а потом разошлись по разным комнатам, три дня женщина не выходила, передает передает АН «Оперативное прикрытие».

Мужчина предполагал, что Валерия все это время спала. При этом кто вызвал медиков и полицейских, хозяин квартиры не знает.

Медики не исключили естественную смерть женщины, а голову умершей мог погрызть живущий в квартире английский терьер. Тело направлено в морг для установления причины смерти.