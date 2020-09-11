Названы несовместимые с прививкой от коронавируса болезни

По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, при наличии болезней, связанных с вводом иммунодепрессивных препаратов, вакцинация от коронавируса абсолютно противопоказана, пишет «Вечерняя Москва».

В том числе речь идет об онкологических заболеваниях.

«Если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание», — пояснил Жемчугов.

К абсолютному противопоказанию он также отнес воспалительные и аутоиммунные заболевания, системные заболевания крови, а также красную волчанку. В заключение Жемчугов сказал, что все вопросы, связанные с вакцинацией, должен решать лечащий врач.