Леноблизбирком прокомментировал нарушения в первый день голосования в Ленобласти

Леноблизбирком опубликовал информацию о зафиксированных в Ленинградской области нарушениях в ходе первого дня досрочного голосования 11 сентября.

Так, на УИК 649 в Лопухинке должно быть три ящика, а по факту 2. Установлено, что третий ящик сломался сегодня утром — отвезли в ремонт, во второй половине дня он должен появиться.

На УИК 493 заифксировали подвозы студентов. Сообщается, что в учебном заведении продолжается учебный процесс, все студенты прикреплены к УИКу и по окончанию голосований приходят голосовать — нарушений нет.

На УИК 259 в Выборге избиратели голосуют в детском саду, а бюллетени хранят в коробках и мешках в помещении с игрушками и мебелью. Отмечается, что в этом нет нарушений, поскольку бюллетени хранятся в установленном порядке при действующей сигнализации и присмотром сотрудников полиции.

На УИК 243 в Выборге с утра зафиксировали перемещение неустановленных лиц, которые курсируют на участке с утра. Комиссия мешает ЧПСГ перемещаться по участку и вести видеонаблюдение. Отмечается, что членам с правом совещательного голоса предоставлен свободный доступ в помещение для голосования — никаких препятствий для гражданина с соответствующим правом нет.

На УИК 82 в Новой Ладоге сообщили о голосовании «на пеньках». Сообщается, что члены УИК располагаются за столом, голосование проходит на придомовой территории и все необходимые информационные материалы, а также место для тайного голосования присутствуют — никаких «пеньков» не обнаружено.

На УИК 62 в Старой Ладоге сообщается о незаконной агитации. Установлено, что агитационный материал находится не на избирательном участке, а на входе в дом культуры, на посту охраны.