Прививать от гриппа в Ленобласти будут даже в мобильных амбулатория

По планам Роспотребнадзора по Ленобласти будет привить 60% населения, при этом в группе риска вакцинацией будет охвачено 75%.

Как рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ленобласти Лидия Буц, сейчас ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппа в регионе находится на низком уровне. Это означает, что сейчас – самое подходящее время для того, чтобы защитить свой организм от сезонных заболеваний с помощью препаратов «Совигрипп» и «Флю М».

Прививку можно поставить во всех лечебных учреждениях Ленобласти, а также в 124 мобильных амбулаторных пунктах.

Как уточнили в комитете по здравоохранению Ленобласти, от COVID-19 прививка от гриппа не защитит, но поможет снизить вирусную нагрузку на организм в столь сложный период, ведь прививка — самый эффективный способ массовой профилактики инфекционных болезней, в том числе вирусных, в которым относится грипп. Она поможет сохранить вам здоровый иммунитет. Действенность вакцин проверена временем, ведь они помогли человечеству забыть некоторые опасные заболевания.