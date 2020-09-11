Госжилнадзор проверит санитарную обработку в нескольких районах Ленобласти  

С 14 по 20 сентября 2020 года специалисты государственного жилищного надзора проведут аудит санитарной обработки в домах в Гатчинского и Ломоносовского районов, в Бокситогорске и Сертолово.

В рамках рейдов будут осмотрены также и детские площадки в Киришах. Графики и места выездов планируются в соответствии с обращениями местных жителей и сотрудников администраций.

Всего с начала 2020 года проинспектированы 1617 многоквартирных домов. Сформированы 124 протокола. Управляющие организации привлечены к административной ответственности более чем на 6 млн рублей.