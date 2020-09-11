Поликлиника в Отрадном получила цифровой рентгеновский аппарат

Поликлиника в Отрадном получила современный цифровой рентгеновский аппарат на три рабочих места за 13 млн рублей. С его помощью удастся выполнять весь спектр рентгенологичечких исследований на амбулаторном этапе.

Это первое структурное подразделение Кировской больницы, где установлены новые цифровые рентгенологические аппараты. В результате возможности диагностики вышли на новый уровень.

До конца года в поликлинику в Отрадном поступят еще два современных УЗИ-аппарата, а в Кировскую больницу — цифровой маммограф и еще один цифровой рентгеновский комплекс.