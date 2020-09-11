В Сосновом Бору построят спорткомплекс с катком и бассейном

Администрация Ленинградской области и «Росатом» возведут в Сосновом Бору спорткомплекс с катком и бассейном. Средства на проект выделены 50/50 из бюджета региона и госкорпорацией.

Также «Росатом» возьмет на себя проект центра. Он будет подготовлен в 2021 году. Строительство спортивного комплекса будет проводиться в 2022-2023 годах.

«Мы будем развивать Сосновый Бор как спортивный центр», – рассказал Александр Дрозденко

Губернатор Ленобласти отметил, что в планах на город – закрыть вопрос с ремонтом дорог, решить проблему с мусором, завершить коммунальные процессы по ремонту лифтов.