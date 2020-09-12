Правительство Ленобласти поздравило работников сферы информационных технологий с Днем программиста

Правительство Ленинградской области по случаю Дня программиста поздравило представителей отрасли с профессиональным праздником.

В поздравлении, опубликованном пресс-службой администрации Ленобласти, отмечается, что современные компьютерные технологии прочно вошли в повседневную жизнь и получили широкое применение в различных сферах деятельности человека.

«Ежедневный плодотворный труд программистов вносит значительный вклад в инновационное развитие нашего региона и страны в целом. Ленинградская область одним из первых субъектов РФ вступила на путь цифровизации и сейчас проходит этап активного внедрения современных цифровых технологий в различные сферы: государственных услуг, медицины, образования», — говорится в обращении.

Также отмечается, что в Ленинградской области ежегодно растет число профессионалов в сфере программирования, способных успешно содействовать преобразованиям, направленным на улучшение качества жизни ленинградцев, что не может не радовать.