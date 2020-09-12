Видео: добровольцы РФСВ поздравили Эллу Памфилову с днем рождения

Добровольцы Российского фонда свободных выборов сегодня, 12 сентября, поздравили главу центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову с днем рождения.

Добровольцы записали свои поздравления находясь на избирательных участках, на которых они сегодня участвуют в общественном наблюдении за выборами.

Ранее ivbg.ru писал, что медианаблюдателей обучили для работы на выборах губернатора Ленинградской области. Добровольцы прошли подготовку в области информационного освещения и повысили уровень компетентности в сфере правовых основ избирательного процесса, изучили особенности написания текстов, создания медиаконтента в условиях цифровой журналистики и работы в социальных сетях во время проведения избирательной кампании.