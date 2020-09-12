Сегодня, 12 сентября, в жители Кингисеппа участвуют во втором дне досрочного голосования на выборах губернатора и депутатов советов депутатов Кингисеппском районе.

Судя по кадрам, опубликованным в группе «Время» — Новости Кингисеппа Ленобласти» во «ВКонтакте», избиратели проходят обязательную термометрию и голосуют находясь в медицинских масках. Участие в голосовании принимают также члены избирательной комиссии.

Тем временем рядом с участком для голосования в кингисеппской средней школе №3 разместилась площадка для флешмоба, который организовали школьники. Ребята подготовили небольшой концерт, который проведут в Единый день голосования 13 сентября. Сегодня у здания школы проходят репетиции с песнями военных лет, сценками и флешмобами.