Фото: в Выборге проходит досрочное голосование на дому

Сегодня, 12 сентября, в Выборге проходит досрочное голосование на выборах губернатора на дому. Двое членов избиркома и наблюдатель по предварительной договоренности посещают избирателей.

Бюллетени опускаются в переносной стационарный ящик для голосования. При голосовании на дому соблюдаются все меры эпидемиологической безопасности. Фотографиями делится телеканал ЛенТВ24.

Напомним, сегодня проходит второй день досрочного голосования на выборах губернатора, довыборах депутатов ЗакСа, а также на выборах депутатов советов депутатов в Волховском, Всеволожском, Кингисеппском, Кировском, Ломоносовском, Сланцевском районах и в Сосновоборском городском округе.