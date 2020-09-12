Вчера, 11 сентября, в отдаленных и труднодоступных районах Ленинградской области на выборах губернатора работала мониторинговая группа Российского фонда свободных выборов.

Речь идет об участках на островах Гогланд, Мощный, Большой Тютерс, Сескар, расположенных в акватории Финского залива.

Волонтерам удалось взять интервью у вице-губернатора региона региона Алексея Кондрашова. Он рассказал о преимуществах трехдневного голосования, а также подчеркнул важность защиты избирательных прав каждого гражданина России, независимо от того, в какой точке страны он делает свой выбор.