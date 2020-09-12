Позвонили в домофон и пропали: стали известны подробности розыска братьев 11 и 13 лет в Ломоносовском районе

Сообщение об исчезновении двух братьев в возрасте 11 и 13 лет в деревне Келози Ломоносовского района поступило в полицию вчера, 11 сентября. Они ушли гулять и не вернулись.

Они отпросились погулять по телефону у родителей. Спустя время родители вернулись домой и увидели беспорядок в одной из комнат, как будто дети что-то искали. Около семи часов вечера старший позвонил в домофон и попросил открыть дверь, но в квартиру никто не поднялся. Спустя два часа уже оба брата снова позвонили в домофон, но также не вошли.

Старшему ребенку недавно сняли гипс — у него была сломана рука. Соседи до исчезновения видели его бегающим по деревне с топором в руках, передает 47news.

Первый мальчик ростом 162 см, худощавого телосложения, европейского типа лица. Волосы прямые, светлые, коротко стриженные, глаза светло-карие. Имеются следы от укуса собаки на правой ноге. Одет в кофту с капюшоном черного цвета с элементами оранжевого рисунка, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета. При себе имел рюкзак черного цвета с изображением «звездочек».

Второй ростом 152 см, среднего телосложения. Также европейский тип лица. Волосы прямые, светло-русые, коротко стриженные, глаза карие. Есть штраф на затылочной части головы. Одет в ветровку черного или голубого цвета, школьные брюки черного цвета и того же цвета кроссовки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ведется розыск детей, начата доследственная проверка. Всех, располагающих какой-либо информацией об их местонахождении, просят обратиться по телефонам: