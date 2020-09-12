Молодежная избирательная комиссия проводит рейды на досрочном голосовании в Выборге

Сегодня, 12 сентября, во время досрочного голосования на выборах губернатора в Выборге проводят рейд по избирательным участкам. Этим занимается Молодежная избирательная комиссия.

В состав комиссии входят добровольцы из 18 регионов России — они проверяют организацию избирательного процесса, отслеживают прозрачность голосования, соблюдение санитарных норм.

Также волонтеры в социальных сетях публикуют интервью с председателями УИК и разоблачают фейки о голосовании. Это не первый опыт Молодежной избирательной комиссии — организация существует с лета 2017 года.