Леноблизбирком прокомментировал сообщение о возможном нарушении в Волховском районе

Леноблизбирком прокомментировал сообщения о возможных нарушениях во время досрочного голосования 12 сентября в Ленинградской области.

Так, поступила информация о том, что на УИК 63 староста деревни Козарево Волховского района помогает найти людей. Отмечается, что размещенное фото не относится к указанному УИКу. Напротив, староста помогает членам избирательной комиссии найти адреса, поскольку в деревне сложная нумерация домов. Проводится голосование вне помещения по заявлениям граждан — работают два члена УИК с правом решающего голоса и один с правом совещательного голоса с переносным ящиком и реестрами.