Леноблизбирком прокомментировал сообщения о возможных нарушениях на досрочном голосовании 12 сентября

Леноблизбирком прокомментировал сообщения о возможных нарушениях во время досрочного голосования в Ленинградской области 12 сентября.

Так, в социальных сетях распространяются многочисленные сообщения о нарушениях на УИК 967. Сейчас Леноблизбирком проверяет все публикуемые сообщения.

Следующая жалоба: члены УИК 623 сообщили в ТИК, что граждане с правом совещательного голоса мешают работе членов избирательной комиссии. Отмечается, что на место выехал председатель территориального избиркома и ситуация была решена: членам комиссии с правом решающего голоса разъяснены их права.

Также поступило сообщение об отсутствии на фото придомового участка голосования УИК 560 членов комиссии. Отмечается, что это «фейк», поскольку фото умышленно сделано по окончанию работы УИК. Позже авторы удалили недостоверную информацию из телеграм-канала.

Еще одно сообщение связано с тем, что на УИК 484 не пускали наблюдателя в помещение больницы, где находится избирательный участок. Был вопрос про «количество бюллетеней». Леноблизбирком сообщает, что в больницу изначально действительно не пускали из-за приказа главного врача о пропускном режиме, однако по согласованию с руководством медицинского учреждения вопрос удалось решить. Касательно вопроса о бюллетенях нарушений законодательства не зафиксировано.