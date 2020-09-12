В Ленобласти для досрочного голосования работают 995 избирательных участков

Сегодня, 12 сентября, в Ленинградской области продолжается досрочное голосование. Для избирателей работают 995 участков, реализовать избирательное право можно как в помещении для голосования, так и на придомовых территориях, в отдаленных населенных пунктах и на дому.

За ходом голосования следят медианаблюдатели РФСВ — они проводят мониторинг электоральной ситуации на избирательных участках Лужского, Всеволожского, Тосненского и Выборгского районов.

Результатами они делятся в социальных сетях и своем Telegram-канале под хэштегами #Медианаблюдатели и #РФСВ. Также репортажи публикуются на сайтах РФСВ и Союза молодежных избирательных комиссий России.

Кроме того, в качестве общественного наблюдателя избирательные участки в Ленинградской области посетила доктор юридический наук, профессор, руководитель Северо-Кавказского центра избирательного права и процесса Людмила Тхабисимова. Она вместе с зампредом Леноблизбиркома Иваном Макаровым побывала на досрочном голосовании в Большеижорском поселении.