Сообщение о нарушении на УИК №371 в Гатчине оказалось фейком

Сегодня, 12 сентября, проект «Голос» опубликовал сообщение от жительницы Гатчины, которая посетила избирательный участок № 371 для голосования на выборах губернатора.

По словам избирательницы, посетив избирательный участок во дворе дома №3 по улице Гагарина, она якобы узнала, что вместе со своей матерью 1930 года рождения, которая из дома не выходит, уже проголосовала.

Леноблизбирком прокомментировал сообщение. Женщина действительно пришла проголосовать на избирательный участок № 371. Председатель участковой избирательной комиссии сообщила, что гражданке предложили проголосовать, но она отказалась от получения бюллетеня. По состоянию на 12 сентября она не принимала участие в голосовании — об этом говорит содержимое списка избирателей участка № 371.

Соответственно, информация о том, что женщина и ее мать без своего ведома «проголосовали» не соответствует действительности.