«Голос» попытался создать фейк о вбросах на избирательном участке в Кудрово

Незадолго до сегодняшнего голосования во время референдума по поправкам в Конституцию в соцсетях «нашумела» история с огромными очередями из желающих голосовать, которые появились за несколько минут до закрытия избирательного участка.

История сопровождалась фотографиями и видео с плачущими едва совершеннолетними девочками. Позже оказалось, что это — спланированная акция, а большая часть мальчиков и девочек, находившихся в очереди, проживали в Петербурге, — они решили разом приехать проголосовать в Кудрово по открепительным удостоверениям. Озвучивались даже истинные цели акции – организованная масштабная «карусель» с голосованием против поправок, однако она провалилась, передает Online47.

Одним из организаторов акции был член участковой избирательной комиссии №967 Дмитрий Шопот — на него указывали местные жители.

В этот раз на выборах губернатора в центре внимания снова оказались УИК №967 и Дмитрий Шопот. Мужчина, будучи членом избирательной комиссии, заподозрил попытку вброса из-за ровной стопки лежащих в урне бюллетеней. Шопот попытался сделать фото и ознакомиться со списками избирателей, а председатель УИКа Эдуард Низовский якобы пообещал «сломать ему руку». Во всяком случае, так написал «Голос», а распространили в социальных сетях «активист» Красимир Врански и петербургская «команда Навального».

В избирательной комиссии №967 сообщили, что 11 сентября Шопот потребовал пересчета бюллетеней, потому что у него что-то не сходилось в собственных подсчетах. Бюллетени извлекли из ящиков для голосования, цифры сошлись, после чего их сложили обратно. Так появились ровные стопки бумаг. На этом мужчина не остановился и решил сфотографировать бюллетени, а на следующий день он начал распространять заведомо ложную информацию о вбросах. Для большей достоверности он придумал угрозы про «сломанную руку», однако наблюдатели опровергли подобные высказывания со стороны Низовского.

«Я присутствовал при разговоре Шопота с Низовским. Шопот явно провоцировал конфликт, но никаких угроз сломать руку не было», — подчеркнул в разговоре с корреспондентом Online47 наблюдатель Александр Каманин.