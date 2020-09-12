«Голос» попытался создать фейк о вбросах на избирательном участке в Кудрово

Незадолго до сегодняшнего голосования во время референдума по поправкам в Конституцию в соцсетях «нашумела» история с огромными очередями из желающих голосовать, которые появились за несколько минут до закрытия избирательного участка.
История сопровождалась фотографиями и видео с плачущими едва совершеннолетними девочками. Позже оказалось, что это — спланированная акция, а большая часть мальчиков и девочек, находившихся в очереди, проживали в Петербурге, — они решили разом приехать проголосовать в Кудрово по открепительным удостоверениям. Озвучивались даже истинные цели акции – организованная масштабная «карусель» с голосованием против поправок, однако она провалилась, передает Online47.
Одним из организаторов акции был член участковой избирательной комиссии №967 Дмитрий Шопот — на него указывали местные жители.
В этот раз на выборах губернатора в центре внимания снова оказались УИК №967 и Дмитрий Шопот. Мужчина, будучи членом избирательной комиссии, заподозрил попытку вброса из-за ровной стопки лежащих в урне бюллетеней. Шопот попытался сделать фото и ознакомиться со списками избирателей, а председатель УИКа Эдуард Низовский якобы пообещал «сломать ему руку». Во всяком случае, так написал «Голос», а распространили в социальных сетях «активист» Красимир Врански и петербургская «команда Навального».
В избирательной комиссии №967 сообщили, что 11 сентября Шопот потребовал пересчета бюллетеней, потому что у него что-то не сходилось в собственных подсчетах. Бюллетени извлекли из ящиков для голосования, цифры сошлись, после чего их сложили обратно. Так появились ровные стопки бумаг. На этом мужчина не остановился и решил сфотографировать бюллетени, а на следующий день он начал распространять заведомо ложную информацию о вбросах. Для большей достоверности он придумал угрозы про «сломанную руку», однако наблюдатели опровергли подобные высказывания со стороны Низовского.
Глава УИКа Эдуард Низовский видит четкую параллель между сегодняшним фейком и постановочной акцией во время голосования по Конституции: в обоих случаях участие принимают одни и те же люди, ставящие себе задачу дискредитировать избирательный процесс.
Депутат ЗакСа Ленобласти Алексей Ломов прокомментировал случившееся. По его словам, в регионе изначально избирательная кампания проводилась в условиях максимальной прозрачности.
Депутат отметил, что эти группы пытаются «дестабилизировать вполне спокойную политическую ситуацию в регионе».
Напомним, в Ленинградской области для граждан работают 995 участков, реализовать избирательное право можно как в помещении для голосования, так и на придомовых территориях, в отдаленных населенных пунктах и на дому. За ходом голосования следят медианаблюдатели РФСВ — они проводят мониторинг электоральной ситуации на избирательных участках.