Леноблизбирком прокомментировал сообщения о возможных нарушениях в Ломоносовском и Тосненском районах

Леноблизбирком опубликовал комментарии сообщений о возможных нарушениях во время досрочного голосования на выборах губернатора Ленинградской области 12 сентября.

Так, поступила информация, что якобы на УИК №626 не опечатаны сейф-пакеты с бюллетенями за 11 сентября. Отмечается, что у Леноблизбиркома есть фотоподтверждение опечатанных сейф-пакетов.

Следующее сообщение связано с тем, что на УИК №909 «члены комиссии выехали на надомное голосование к 21 избирателю, а вернулись с 360 бюллетенями». Отмечается, что фактов, подтверждающих нарушение, не выявлено. Председатель УИК Татьяна Малыхина сообщила, что наблюдать руководствовался неполным реестром заявителей о голосовании вне помещения в электронном виде.