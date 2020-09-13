Водитель квадроцикла пробил забор, перевернулся и умер в садоводстве во Всеволожском районе

Вчера вечером, 12 сентября, во Всеволожском районе в СНТ «Ягодка» на улице Родниковой, 748, произошла авария. Единственным участником стал водитель квадроцикла.

По предварительным данным, квадроциклом CF MOTO управлял 35-летний мужчина — он двигался по территории садоводства и на «Т»-образном перекрестке съехал в кювет с последующим наездом на забор.

Мужчина пробил ограждение, перевернулся и погиб на чужом участке от полученных травм. Предположительно, он был пьян. Травмы также получил его 27-летний пассажир — его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, передает «Дорожный инспектор».