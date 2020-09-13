В Ленобласти явка в единый день голосования превысила 35%

Сегодня, 13 сентября, в Ленинградской области проходят выборы губернатора, довыборы депутата ЗакСа по Выборгскому округу, а также депутатов советов депутатов Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского, Тосненского районов и в Сосновоборском городском округе.

По состоянию на 10 часов утра, активность избирателей уже составила 35,9% с учетом явки 11 и 12 сентября. Для избирателей работают 995 участков до 20:00. Голосование проводится с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Найти свой избирательный участок можно с помощью интерактивной карты «ТИК и УИК на карте России» и цифрового сервиса ЦИК России «Информирование об избирательных комиссиях».

За ходом голосования следят медианаблюдатели РФСВ — они проводят мониторинг электоральной ситуации на избирательных участках Лужского, Всеволожского, Тосненского и Выборгского районов.