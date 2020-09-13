Глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев сегодня, 13 сентября, принял участие в голосовании на выборах губернатора. Он отметил высокую организацию и активность на УИКах.
Вячеслав Кондратьев проголосовал в одном из новых детских садов на Сырном проезде в Янино-1. Глава муниципалитета сообщил, что «эти выборы определят жизнь Ленинградской области и, в частности, нашего Всеволожского района на ближайшие пять лет».
Вячеслав Кондратьев подчеркнул, что лично присутствовал на многих избирательных участках, причем не только в Заневском поселении, — везде голосование проходит организовано и активно.
К 15:00 явка в регионе с учетом двухдневного досрочного голосования 11 и 12 сентября составила 37,82% или 515435 человек. Самая высокая явка отмечается в Сланцевском районе (52,19% или 18787 человек). Сегодня для голосования работают 995 избирательных участков. Проголосовать можно до 20:00.