Глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев сегодня, 13 сентября, принял участие в голосовании на выборах губернатора. Он отметил высокую организацию и активность на УИКах.

Вячеслав Кондратьев проголосовал в одном из новых детских садов на Сырном проезде в Янино-1. Глава муниципалитета сообщил, что «эти выборы определят жизнь Ленинградской области и, в частности, нашего Всеволожского района на ближайшие пять лет».

«Для Заневского городского поселения и для Всеволожского района со стороны правительства проделана огромнейшая работа. Это и строительство детских садов: сегодня мы голосуем в прекрасном новом садике «Леголяндия». Прекрасные дошкольные учреждения появились в этом году в Кудрово на Областной, 5 и 9. Строятся две новые школы, современная поликлиника на 600 посещений. В следующем году планируется ее открытие. На мой взгляд, за последний год сделано так много, что жители чувствуют заботу правительства», — сказал он.

Вячеслав Кондратьев подчеркнул, что лично присутствовал на многих избирательных участках, причем не только в Заневском поселении, — везде голосование проходит организовано и активно.

«Жители понимают ответственность за свой выбор. Я думаю, что будет хорошая явка. Я бы не сказал, что все три дня люди стоят в очередях, но они постепенно идут и голосуют: одни ушли, вторые пришли, участки не пустуют», — подчеркнул глава муниципалитета.

К 15:00 явка в регионе с учетом двухдневного досрочного голосования 11 и 12 сентября составила 37,82% или 515435 человек. Самая высокая явка отмечается в Сланцевском районе (52,19% или 18787 человек). Сегодня для голосования работают 995 избирательных участков. Проголосовать можно до 20:00.