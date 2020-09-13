Сергей Перминов о трехдневном голосовании: это дополнительная возможность выразить точку зрения

Заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Сергей Перминов рассказал телеканалу «Дождь» о плюсах трехдневного голосования.



По его словам, по итогам трех дней выборов количество пришедших на избирательные участки людей превышает значения предыдущих электоральных циклов, когда голосование проходило в один день.

«Трехдневное голосование – это возможность выразить точку зрения, а не способ поднять явку», — подчеркнул Сергей Перминов.

Ранее Сергей Перминов сообщил, что об интересе избирателей говорит высокая активность граждан в первый день выборов. Благодаря трехдневной процедуре отпадает необходимость ставить под сомнение вопрос безопасности в условиях коронавируса.