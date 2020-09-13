Поступило сообщение о том, что на УИК №760 «одинокий наблюдатель решает кроссворды». Леноблизбирком не увидел в этом повод для рассмотрения.

Следующее сообщение связано с тем, что на УИК №982 «полицейский был замечен уносившим урну для надомного голосования с участка». Отмечается, что он сопровождал двух членом УИК с правом решающего голоса на голосование на дому и нес переносной ящик для голосования, как джентльмен.

Поступило сообщение, что на УИК №961 не работает камера видеонаблюдения. Отмечается, что на место выехали технические специалисты и неполадки, если они есть, будут устранены.

Поступило сообщение, что на УИК №191 «комиссия с ЧСПГ уехала на надомное голосование, заверив, что на участке в это время никто работать не будет. Поездка длилась с 16 до 18 часов. По возвращению количество бюллетеней в ящике для голосования увеличилось». Отмечается, что порядком проведения досрочного голосования предусмотрено, что при проведении такой процедуры на придомовых территориях и в населенных пунктах, в помещениях выборы не проводятся.

Поступило сообщение, что на УИК №190 «ЧСПГ не дали расписаться на сейф-пакетах, снять видео». Отмечается, что члены УИК с правом решающего голоса по завершению голосования в соответствующем помещении переместили бюллетени в сейф-пакеты, присутствующие наблюдатели расписались. При этом член комиссии с правом совещательного голоса принимала участие в голосовании вне помещения и вместе с членами комиссии с правом решающего голоса вернулась к 20:10, при ней были упакованы бюллетени по итогам голосования на дому, а на сейф-пакете ей дали расписаться.

Сообщается, что на УИК №191 «ЧСПГ не допустили к спискам избирателей, обвинили в видеосъемке одного из членов УИК». Отмечается, что член комиссии с правом совещательного голоса стал фотографировать паспорт члена УИК, о чем тот сообщил в полицию. Со списком избирателей члену комиссии ознакомиться дадут вне периода работы членов УИК с правом решающего голоса с избирателями.

Следующее сообщение связано с тем, что на УИК в Бугровском поселении выборы «проходят с нарушением норм пожарной безопасности». Отмечается, что все помещения УИК проверены на предмет соблюдения требований к пожарной безопасности. При этом бензогенератор располагается на избирательном участке на случай отключения электроэнергии.

Еще одно сообщение связано с тем, что на УИК №909 «выездная группа выехала на надомное голосование без наблюдателей, которые сообщили о своем желании присутствовать на надомном голосовании. Отмечается, что члены УИК, осуществляющие проведение голосования на дому, вернулись в помещение для голосования для приглашения наблюдателей на надомное голосование.

Напомним, к 15:00 явка в регионе с учетом двухдневного досрочного голосования 11 и 12 сентября составила 37,82% или 515435 человек. Самая высокая явка отмечается в Сланцевском районе (52,19% или 18787 человек). Сегодня для голосования работают 995 избирательных участков. Проголосовать можно до 20:00.