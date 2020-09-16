Жителей Ленобласти предупредили о сильном ветре 17-19 сентября

Региональное управление МЧС предупредило жителей Ленобласти о порывистом ветре в ближайшие три дня.

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 17 сентября ожидается усиление ветра: порывы могут достигать 15-20 м/с. 18 сентября местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, ночью в прибрежных районах до 23 м/с. 19 сентября — 15-17 м/с.

Жителей Ленобласти просят оставаться дома и не подвергать себя опасности. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить по телефонам: 01, 101 или 8-812-640-21-60 (оперативно-дежурная служба ГУ МЧС России по Ленобласти).