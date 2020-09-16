Россияне предпочитают копить на дорогие вещи, а не брать их в кредит

ВЦИОМ выяснил, что 62% россиян не готовы переплачивать за взятую в кредит дорогую вещь. Вместо этого они предпочитают копить на нее.

Кредиты на крупные покупки берут 27% респондентов. Занимают в долг у знакомых или родственников лишь 3% опрошенных. Основным мотивом для совершения дорогостоящих покупок респонденты назвали стремление к ведению комфортного образа жизни — 63%. При этом 33% просто хотят поменять старые вещи на новые, а 2% — желание иметь дорогие, красивые вещи.

Ранее мы писали, что за минувший год как минимум один кредит взяли 72% российских семей.