В Выборге неизвестный поджег машину — фото

Сегодня ночью, 17 сентября, в дежурную часть МЧС поступило сообщение о возгорании на улице Гагарина, 39, в Выборге.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы в короткие сроки потушили автомобиль, однако он успел выгореть. При пожаре также пострадал еще один автомобиль марки Suzuki.

Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Судя по кадрам, незадолго до пожара неизвестный полил на автомобиль горючую жидкость, после чего он вспыхнул.

Информация о пострадавших не поступала. По факту происшествия проводится проверка.