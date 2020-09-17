Видео: сотрудники Леноблводоканала спасли двух пенсионерок из горящего дома

Вчера днем, 16 сентября, при разборе завалом в сгоревшей трехкомнатной квартире на улице Волгоградской в Волхове обнаружили человеческие останки.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров одной из комнат на первом этаже. Из здания эвакуировали 10 человек, при этом двум пенсионеркам, одной из которых 87 лет, помогли выбраться сотрудники Леноблводоканала. Последнюю госпитализировали с отравлением угарным газом.

Как уточнили в пресс-службе Леноблводоканала, сотрудники направлялись на ремонтные работы и по пути увидели пожар в доме, после чего решили помочь жильцам. Подъезд уже был полон гари и дыма, поэтому специалисты использовали свою лестницу, чтобы эвакуировать пенсионерок со второго и первого этажей.

Руководитель Леноблводоканала Сергей Морозов поблагодарил сотрудников предприятия, назвал их настоящими героями сегодняшнего времени. Их подвиг обязательно будет отмечен.

В спасательной операции участвовали Рыжиков В.А., Соловьев В.Б., Черенев А.Ю, — они попали на видео. С другой стороны дома другую пенсионерку эвакуировали Лебедев В.В, Кармак И.В и Соловьев Д.В.